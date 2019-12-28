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Arnavutköy'de motosiklet kazası kamerada

28.12.2019 | 10:30

Arnavutköy'de, otomobile çarpan motosikletli başını otomobilin arka camına çarparak yaralandı. Kaza anı otomobilin bagajında bulunan araç kamerasına yansıdı. Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Abali, 34 MM 2003 plakalı motosikletiyle yolda ilerlerken Feyzullah Alparslan'ın kullandığı 34 KT 6865 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ahmet Abali, başını otomobilin bagaj camına çarptıktan sonra yola savruldu. Kaza sonrası Suriyeli Abali, çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yüzünde ve başında kesikler oluşan Ahmet Abali, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Abali'nin kaza anında kask kullanmadığı görüldü. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

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