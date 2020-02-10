Artvin kar fırtınası deniz üzerinden böyle geldi
Artvin Hopa'da deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından yayınlandı. Görüntüler büyük ilgi çekti.
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