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Aşı reddi ile hastalıklarda artış görüldü

21.01.2020 | 15:00

Mevsim değişiklikleri ile beraber süregelen grip vakaları artıyor. Bu hastalıklarla mücadele de ilk akla gelen ise aşı yöntemi oluyor. Bunun yanı sıra aşı reddi ile tartışmalarda gündemdekini yerini koruyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik aşı reddini ve redde ki artışın sonuçlarını A Haber’e değerlendirdi.

UZ. DR. DİCLE ÇELİK: "AŞILAR GÜVENLİDİR, ÇOÇUĞUNUZUN HAYATINI KURTARIR"

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik; "2011 yılında 23 bin aşı reddi varken şu anda 40 binleri bulmuş durumda. Bu durum bizler için üzücü bir olay. Çünkü aşılanmak hep söylediğimiz gibi hayat kurtarıyor. Dünya'da iyi bir aşılama politikasıyla 3 milyon insanın hayatını kurtarıyoruz. Türkiye'ye geldiğimiz zaman ise iyi bir aşılama politikasıyla 15 bin çocuğumuzun hayatını kurtarıyoruz. O yüzden siz medyaya ve biz hekimlere çok iş düşüyor. Bir takım gerçeği yansıtmayan haberler var. Ailelerden tek isteğimiz bilimin ışığında ilerlesinler. Böyle haberlere itimat etmesinler. Aşıların içinde söylediği gibi civa yok, çocuğunuzda başka hastalıklara sebep olacak kadar bir alüminyum yok. Çocukları kanser yapmaz, genetiğiyle oynamaz." ifadelerini kullandı.

Son yıllardaki kızamık vakalarının artışına da değinen Çelik; "2019 yılının başında yaklaşık 660 kızamık vakası varken 2020'nin başına geldiğimizde ise bu oran 2600'leri buldu. Bu artıştan dolayı Sağlık Bakanlığı bir önlem aldı ve ara doz kızamık aşısı uygulamaya başladı. Ne mutlu bize ki çok güzel bir aşılama politikamız var, Sağlık Bakanlığımız harika bir aşı takvimi oluşturdu. Bizim görevimiz bu aşıları yaptırmak olmalı." şeklinde konuştu.

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