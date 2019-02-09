Aşırı hız kazaları beraberinde getirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), geçtiğimiz aylarda meydana gelen trafik kazalarının şehir polis kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Görüntülerde kazaların dikkatsizlik, kavşakta geçiş üstünlüğünün ihlali, ışık ihlali, aşırı hız gibi nedenlerle yaşandığı gözler önüne serildi.

Kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde kavşaktan dikkatsizce yolun karşına geçmeye çalışan otomobil ana yolda hızla gelen bir başka otomobil ile çarpışıyor.

Yine bir başka görüntüde ise trafik ışıklarına rağmen dikkatsizce karşıya geçmeye çalışan otomobil yoldan hızla geçmekte olan otomobille çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek durabiliyor.

Diğer bir başka kavşakta meydana gelen kazada ise trafik ışıklarına uymayan sürücü, yeşil ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan otomobile hızla çarparak karşı şeride geçiyor. Bu görüntüler şehir polis kameralarına anbean yansıdı.