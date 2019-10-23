Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye attı

Gaziantep’te üzeri aşırı yüklü bir kamyonun trafikteki tehlikeli yolculuğu dikkat çekti.

Gaziantep'te Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde aşırı yüklü şekilde ilerleyen bir kamyon dikkat çekti. Kamyonun aşırı yüksek ve yanlara taşmış bir şekilde çuvallanmış yükünü taşırken trafiği tehlikeye atması yürekleri ağza getirdi.

Kamyonun üzerindeki yükle bir köprü altından geçerken çarpmadan son anda kurtulması ise görenleri hayrete düşürdü. Köprüyü sıyırıp geçen yüklü kamyon bir süre sonra gözlerden kayboldu.