Asker uğurlamak için tüneli kapattılar, motosikletle drift yaptılar | Video

Şişli’de asker uğurlamak için toplanan bir grup, Kağıthane tünelini trafiğe kapatarak motosikletle drift yaptı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da Şişli'de toplanan bir grup maganda, asker uğurlamasında bir araya gelerek trafiği birbirine kattı. Şişli Dolapdere Caddesinde ilerleyen ve seyir halindeyken araçların camlarından çıkan şehir magandaları, tehlikeye aldırmadan trafikte ilerledi. Magandalık yaparak zaman zaman durduğu görülen asker konvoyundan kimisi araçların camlarından çıkıp slogan attı, kimi de ellerindeki bayraklarla trafiği tehlikeye attı.Piyalepaşa Bulvarında bir süre durarak trafiği aksatan konvoy, daha sonra Kağıthane Tüneline doğru ilerledi. Şehir magandaları tünelde kısa bir ilerleyişin ardından durup, yolu kapattı. Ardından yanlarındaki motosikletle abartı egzozla ses çıkarıp drift attı. Şehir magandaların tüneli kapatması, diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.