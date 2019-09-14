Ataşehir’de parkta silahlı saldırı

Olay, Ataşehir Fetih Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde bulunan Buhara Parkı'nda saat 13.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle parkın önüne gelen silahlı 2 şahıs, parkta bulunan biri kadın 2 kişinin üzerine silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Olayda bacaklarından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.