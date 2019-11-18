Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerine başlandı

86 yıl boyunca Türk sivil havacılığına ve milyonlarca yolcuya hizmet eden Atatürk Havalimanı kargo bölümünün bir kısmının yıkım işlemleri başladı. Yıkım işlemleri yapılırken havalimanında askeri uçakları, özel jetler ve kargo uçakları kullanmaya devam ediyor.