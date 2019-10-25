Web TV Yaşam Atm'den para çekerken nelere dikkat edilmeli?

Atm'den para çekerken nelere dikkat edilmeli?

25.10.2019 | 10:20

Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerden birisi olan bankamatik- atm dolandırıcılığından geçtiğimiz günlerde Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri önemli bir operasyon yapmış ve 14 kişi gözaltına alınmıştı. Peki atm dolandırıcılığı nasıl yapılıyor? Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde uzman bir polis atm dolandırıcılığının nasıl yapıldığını açıkladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

06:01
Atm'den para çekerken nelere dikkat edilmeli? 25.10.2019 | 10:20
01:27
Van'da askeri zırhlı araç devrildi: 26 yaralı 25.10.2019 | 10:10
01:48
Kıymada akılalmaz hile! Şeytanın bile aklına gelmez! İşte içinde et olmayan sahte kıyma imalatı böyle yapılıyor... 25.10.2019 | 09:48
01:43
Beylikdüzü'nde taksici ile motosikletlinin tekme, tokat ve sopalı yol kavgası kamerada 25.10.2019 | 09:43
02:36
Ablasını döven eniştesini ve kardeşini bıçakladı 25.10.2019 | 09:20
01:03
Türkiye genelinde hava bugün nasıl olacak? İşte meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu! 25.10.2019 | 09:29
02:03
Büyük İstanbul depremi hakkında ezber bozan flaş açıklama... Prof. Dr. Üşümezsoy'un İstanbul depremi açıklaması olay olacak! 25.10.2019 | 09:05
05:40
Alevler içinde kalan tırını ağlayarak söndürmeye çalıştı 24.10.2019 | 18:46
00:37
Kafede uyuşturucu madde alışverişi kamerada 24.10.2019 | 18:46
00:27
Karayolundaki motosikletli "Örümcek Adam" görenleri böyle şaşırttı 24.10.2019 | 18:46
02:51
Niğde’de buzağı yarışması düzenlendi 24.10.2019 | 18:46
00:25
Haşerelere çözüm bulmak isterken bahçeyi havaya uçurdu 24.10.2019 | 18:46
01:05
Yüksekova’da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı 24.10.2019 | 18:46
04:48
Tarkan'ın kuzeni açık cezaevinden firar etti 24.10.2019 | 17:42
01:16
Şişli'de deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor 24.10.2019 | 17:28
01:33
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı 24.10.2019 | 17:15
04:00
'Bu dünyadan Türkleri çekin Armageddon başlar' 24.10.2019 | 17:13
03:55
Böyle spor görülmedi...Neden atladığını herkes merak ediyordu, İHA'ya konuştu 24.10.2019 | 17:07
00:56
Okulda şaşırtan anlar! İki oğlu ile birlikte öğretmene saldırdılar 24.10.2019 | 16:28
00:57
Türk sihaların yeni görüntüleri 24.10.2019 | 16:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN