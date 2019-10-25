Atm'den para çekerken nelere dikkat edilmeli?
Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerden birisi olan bankamatik- atm dolandırıcılığından geçtiğimiz günlerde Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri önemli bir operasyon yapmış ve 14 kişi gözaltına alınmıştı. Peki atm dolandırıcılığı nasıl yapılıyor? Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde uzman bir polis atm dolandırıcılığının nasıl yapıldığını açıkladı.
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