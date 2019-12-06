Web TV Yaşam Avcılar ve Esenyurt’taki cinayetlerin ardından çetelerin rant kavgası çıktı

Avcılar ve Esenyurt’taki cinayetlerin ardından çetelerin rant kavgası çıktı

06.12.2019 | 16:10

Avcılar ve Esenyurt’ta meydana gelen olaylarda 2 kişinin öldürülmesine ilişkin 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken cinayet sebebinin iki grup arasındaki uyuşturucu rantı olduğu öğrenildi. Gökhan Uslusu (28) isimli şahsın 17 Aralık 2018 günü Avcılar’da bir büfenin önünde beklerken 4 kişi tarafından silahla vurularak öldürülmesinin ardından polis inceleme başlattı. Öldürülen Gökhan Uslusu’nun uyuşturucu madde bulundurma ve satışını yapmak gibi çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken bu kez 25 Haziran 2019 tarihinde Esenyurt’ta Coşkun Çam (29) isimli bir şahıs iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucu hayatını kaybetti.

Cinayet nedeni uyuşturucu rantı çıktı
Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, her iki olayın birbiriyle ilişkili olduğunu, Gökhan Uslusu'nun öldürülmesinin ardından, Gökhan Uslusu'nun üyesi olduğu uyuşturucu çetesinin intikam almak ve üstünlük sağlamak için diğer çete üyeleriyle çatışmaya girdiğini tespit etti.
Ara operasyonla 11 kişi yakalandı
Polis, olayla ilgili olarak her iki gruptan 11 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınanlar arasında Gökhan Uslusu'nun üyesi olduğu çetenin lideri olan İsmail H. (35)'nin de bulunduğu öğrenildi. İsmail H.'nin lideri olduğu çeteden 8, diğer çeteden ise 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken polis ekipleri şebekeye yönelik çalışmalarını derinleştirdi.
Yapılan çalışmaların neticesinde, kimlikleri ve ikametleri belirlenen şüphelilere geçtiğimiz salı günü Özel Harekat Polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonla 19 kişi kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların arasında, öldürülen Coşkun Çam'ın üyesi olduğu çetenin lideri Şuayip A. (21)'nın da bulunduğu öğrenildi. Şuayip A.'nın lideri olduğu çeteden 13, ara operasyonla tutuklanan İsmail H.'nin lideri olduğu çeteden ise 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

05:28
Beykoz'da kaza, yaralı kadının elini bir an olsun bırakmadı 06.12.2019 | 16:34
02:57
Ceren Özdemir'e arkadaşları 'You raise me up' isimli şarkıyla gözyaşları içinde böyle veda ettiler! 06.12.2019 | 16:26
02:03
Avcılar ve Esenyurt’taki cinayetlerin ardından çetelerin rant kavgası çıktı 06.12.2019 | 16:10
00:21
17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü 06.12.2019 | 16:02
04:52
Kayıp dağcıları aramada 5.gün 06.12.2019 | 15:49
10:16
Müge Anlı'da korkunç yasak aşk cinayeti! Kan donduran sözler 'Annem komşuyla ilişkiye giriyordu!' (6 Aralık 2019 Cuma) 06.12.2019 | 12:42
00:15
Isparta'da Güleda Cankel cinayetinin katil zanlısı Zafer Pehlivan'ın olay yerindeki görüntüleri ortaya çıktı! 06.12.2019 | 15:14
00:21
Bursa'da dehşet görüntüleri! Cani ruhlu zanlı 17 yaşındaki kız arkadaşını tekme tokat böyle dövdü! 06.12.2019 | 14:59
01:48
Edirne'de cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ailesinin avukatından açıklama! 06.12.2019 | 14:39
05:24
Ceren'in katilinin 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in babası: 'Baba bu beni bıçaklayan adam değil mi?' diye sordu 06.12.2019 | 14:34
05:05
Bugün Ceren'in doğum günü! Üniversite arkadaşı Ceren'i anlatıyor 06.12.2019 | 14:10
02:28
Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi 06.12.2019 | 14:09
01:00
Otizmli çocuğun yaşam koçu tarafından darp edildiği anlar kamerada 06.12.2019 | 13:46
00:42
Meslek liseli öğrencileri yardıma koştu 06.12.2019 | 12:21
02:04
Ceren Özdemir'in katili nasıl plan yaptığını anlattı 06.12.2019 | 12:10
02:54
Ceren Özdemir'in arkadaşları, paylaştıkları video ile Ceren'in doğum gününü kutladı 06.12.2019 | 12:06
02:01
Dolandırılan engelli vatandaşa 'tereyağ gibi eritirim seni' tehdidi 06.12.2019 | 11:38
02:01
Muğla'da evlenme vaadiyle dolandırılan engelli vatandaşa 'Tereyağ gibi eritirim seni' tehdidi! 06.12.2019 | 11:41
01:49
Kıran-5'de flaş baskın: 1 ton esrar yakalanarak imha edildi 06.12.2019 | 11:36
03:42
Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Evinin konforunu beğenmediği için evden kaçan genç kız bakın nereden çıktı! 06.12.2019 | 11:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN