Web TV Yaşam Avcılar'da banka soygunu!

Avcılar'da banka soygunu!

27.12.2019 | 15:32

Avcılar'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Paraları alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra eşgalini belirledikleri şüpheliyi arıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:14
Avcılar'da banka soygunu! 27.12.2019 | 15:32
04:17
Halk otobüsünden düşen kadın öldü 27.12.2019 | 14:30
04:14
İş yerinin önünde sergilenen motorlu testerenin çalınma anı kameralarda 27.12.2019 | 14:31
02:14:50
Müge Anlı (27 Aralık 2019 Cuma) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Kan donduran cinayetten mide bulandıran detaylar... 27.12.2019 | 14:04
30:32
Müge Anlı'da kan donduran cinayetle ilgili şok itiraflar! Hatice Ergül, sakladığı sırları... (27 Aralık 2019 Cuma) 27.12.2019 | 12:29
02:07
İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Yük gemisi Rumelihisarı'nda karaya oturdu 27.12.2019 | 12:34
12:05
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 2 yıl sonra stüdyoya gelen... (27 Aralık 2019 Cuma) 27.12.2019 | 12:02
04:17
Karabük'te halk otobüsünden düşen kadın hayatını kaybetti 27.12.2019 | 11:52
02:29
Güngören'de freni tutmayan minibüs duvara çarptı:3 yaralı 27.12.2019 | 11:29
02:02
Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek 27.12.2019 | 11:19
04:09
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem! 27.12.2019 | 11:11
05:04
2020 yılı asgari ücret zammı nasıl hesaplandı? İşte 2020 yılı asgari ücret hesabının tüm detayları... 27.12.2019 | 09:47
01:29
İstanbul Fatih’te hırsızların turisti ve çocuğunu yerde sürüklediği anların görüntüleri ortaya çıktı! 27.12.2019 | 09:52
01:06
Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak? (27.12.2019) 27.12.2019 | 09:50
02:42
Küçükçekmece'de film gibi soygun 100 bin liralık saat çaldılar 27.12.2019 | 09:25
02:01:53
Esra Erol (26 Aralık 2019 Perşembe) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! "Eşim sevgilisiyle evimizde..." 27.12.2019 | 09:25
04:21
Erzurum Mehmet Akif’i unutmadı 26.12.2019 | 18:24
01:10
Hayvansever çift toprak altında kalan yavru köpekleri kurtardı 26.12.2019 | 18:24
00:50
Besni'de yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü 26.12.2019 | 18:24
00:46
Otomobilin motosikletliye çaptığı anlar böyle görüntülendi 26.12.2019 | 18:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN