Avcılar’da ‘Çocuğum Hasta’ diyerek banka soyan şüpheli yakalandı

Avcılar’da ‘Çocuğum Hasta’ diyerek banka soyan şüpheli polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonun sonunda Amasya’da yakalandı. Soygun anı ve şahsın kaçış anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Avcılar, E-5 Karayolu üzerinde bulunan bir bankada 27 Eylül günü gerçekleşen olay iddialara göre şöyle gerçekleşmişti. Bankaya gelen şüpheli Naim D. silahını güvenlik görevlisine doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan çalışana torbayı uzattı. Gişe görevlisi de kasada bulunan paraları torbaya koyarak soyguncuya verdi. Parayı alan şüpheli Naim D. ise olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Güvenlik görevlisi peşinden koşsa da şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.