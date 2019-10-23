Avcılar'da kapalı semt pazarında 3 metreden düşen kadın ağır yaralandı
Avcılar Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nın girişinde ayağı kayan kadın yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Kadının düşündüğünü gören vatandaşların haber vermesi ile gelen ambulansla kadın hastaneye kaldırıldı.
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