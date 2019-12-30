Avcılar'da korkutan görüntü: Şiddetli rüzgar nedeniyle kopan iskele böyle sallandı
Avcılar'da dış cephe yapılması için binaya sabitlenen 15 metrelik iskelenin bağlantıları koptu. Bağlantıları kopan iskeleye müdahale için cadde trafiğe kapatılırken, rüzgarda adeta yaprak gibi sallanan iskele kameralar tarafından kaydedildi.Şiddetli rüzgar uyarılarının ardından kent genelinde birçok noktada olumsuzluk yaşandı. Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın dış cephe işlemleri için kurulan iskelenin bağlantı noktaları koptu. Kopan bağlantı noktaları nedeniyle iskele rüzgarda adeta yaprak gibi sallandı. Olayı gören vatandaşlar belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sallanan iskeleyi sabitleyerek sallanmasını engelledi. İskelenin kontrollü olarak söküleceği öğrenildi. Yaşanan olay nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için ekipler tarafından cadde trafiğe kapatıldı.
15 metre yükseklikteki kilolarca ağırlıktaki demir iskelenin yaprak gibi sallanması ise kameralar tarafından kaydedildi.
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