Web TV Yaşam Avcılar'da korkutan görüntü: Şiddetli rüzgar nedeniyle kopan iskele böyle sallandı

Avcılar'da korkutan görüntü: Şiddetli rüzgar nedeniyle kopan iskele böyle sallandı

30.12.2019 | 20:06

Avcılar'da dış cephe yapılması için binaya sabitlenen 15 metrelik iskelenin bağlantıları koptu. Bağlantıları kopan iskeleye müdahale için cadde trafiğe kapatılırken, rüzgarda adeta yaprak gibi sallanan iskele kameralar tarafından kaydedildi.

Şiddetli rüzgar uyarılarının ardından kent genelinde birçok noktada olumsuzluk yaşandı. Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın dış cephe işlemleri için kurulan iskelenin bağlantı noktaları koptu. Kopan bağlantı noktaları nedeniyle iskele rüzgarda adeta yaprak gibi sallandı. Olayı gören vatandaşlar belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sallanan iskeleyi sabitleyerek sallanmasını engelledi. İskelenin kontrollü olarak söküleceği öğrenildi. Yaşanan olay nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için ekipler tarafından cadde trafiğe kapatıldı.
15 metre yükseklikteki kilolarca ağırlıktaki demir iskelenin yaprak gibi sallanması ise kameralar tarafından kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:15
Avcılar'da korkutan görüntü: Şiddetli rüzgar nedeniyle kopan iskele böyle sallandı 30.12.2019 | 20:06
02:40
Beylikdüzü’nde ilkokulun çatısı uçtu...O anlar kamerada 30.12.2019 | 18:10
02:25
Sinoplular beyaz örtüye akın etti 30.12.2019 | 18:10
03:35
Yürekleri ısıtan sağlıkçı kendi çoraplarını giydirdiği kızla buluştu 30.12.2019 | 18:10
01:57
Şiddetli rüzgarda vatandaşların üzerine cam düştü... O anlar kamerada 30.12.2019 | 18:10
01:37
İstanbul Darülaceze'de çınar ağacının 4 aracın üzerine devrilme anı görüntüleri ortaya çıktı! 30.12.2019 | 16:24
00:45
İstanbul'da fırtına ağaç devirdi! Araçların ve insanların üstüne devrildiği anlar kamerada! 30.12.2019 | 16:08
35:16
Müge Anlı'da dehşete düşüren cinayetin detayları mide bulandırdı! (30 Aralık 2019 Pazartesi) Parçalara ayırdıkları yer... 30.12.2019 | 15:05
02:17:51
Müge Anlı (30 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça! Kan donduran cinayette iğrenç işbirliği... 30.12.2019 | 15:04
01:17
Jandarma sinsi planı bozdu... Ayakkabının içinden 412 gram esrar çıktı 30.12.2019 | 12:50
01:00
İzmir Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız'ın kamera görüntüleri ortaya çıktı! 30.12.2019 | 12:29
00:58
Meteoroloji'den uyarı! Türkiye genelinde hava nasıl olacak? 30.12.2019 | 11:02
02:47
İstanbul'da bir annenin minibüste tacize uğrayan kızını sapıktan yumruklayarak kurtardığı anların görüntüleri ortaya çıktı! 30.12.2019 | 10:22
02:11
Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada 30.12.2019 | 10:01
00:53
Zalim İstanbul 25. son bölüm ikinci fragmanı izle! 30.12.2019 | 09:57
00:21
Deniz Seki, konserinde sahneden düştü! 30.12.2019 | 09:49
01:31
Meteoroloji'den İstanbul için turuncu alarm! (30 Aralık 2019 Pazartesi) İstanbul'da kar ne zaman yağacak? 30.12.2019 | 09:29
03:36
Bahçelievler'de yolda çökme 30.12.2019 | 09:42
01:40
Ankara, zincirleme kaza kamerada 30.12.2019 | 09:36
01:45
Kamyonlarla at taşıyan atlı faytoncular hayvanseverlere böyle tekme tokat saldırmıştı! 30.12.2019 | 09:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN