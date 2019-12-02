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Avcılar'da markete giden dede ile toruna araba böyle çarptı

02.12.2019 | 18:02

Markete gitmek için evden çıkan dede ile torunu, kavşakta yolun karşısına geçmek isterken dikkatsiz sürücünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13:00 sıralarında Avcılar Kirazlı caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen dede ile torunu market alışverişi yapmak için evden çıktı. Oturdukları evin 100 metre yakınında bulunan markete gitmek için kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan dede ile torununa 34 CBZ 746 plakalı aracın sürücüsü çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle dede ile torunu yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan dede ile torunu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde karşıdan karşıya geçmeye çalışan dede ile toruna kavşaktan dönmekte olan bir aracın çarptığı görülüyor. Kaza sonrası vatandaşların yardım için yaralılara doğru koştuğu ve kısa bir süre ambulans ekiplerinin olay yerine geldiği anlar kameraya yansıyor.

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