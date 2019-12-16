Avcıların yaraladığı kızıl şahin tedavi altına alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde avcıların hedefi olan ve yol kenarında vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, tedavi edilmek amacıyla Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.İslahiye ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Boğaziçi Mahallesi'nde oturan Abdulbaki Sağlam, iş yerine giderken yol kenarında yaralı bir şahin buldu. Abdulbaki Sağlam'ın havan severlere ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine bilgi vermesi üzerine olay yerine giden ekipler tarafından yaralı hayvan ilçedeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.
Kanadında ve göğüs bölgesinde saçma izi görülen yaralı hayvan, Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.
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