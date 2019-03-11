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Avukatlık ücretini "keçiyle" ödedi

Kahramanmaraş'ta görev yapan Av. Serpil Yabanoğlu’na müvekkili vekalet ücretini keçiyle ödedi.

Kardeşinin avukatlığını yapan Av. Serpil Yabanoğlu'nu Onikişubat ilçesinde bulunan ofisinde ziyaret eden Murat Kırmızı, vekalet ücreti olarak para yerine yetiştirdiği keçilerden birini getirdi.

Keçi sürpriziyle şaşkına dönen Av. Serpil Yabanoğlu, "'Bana söylüyorlardı, size bir sürprizimiz var diye, ama ben böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmiyordum. Kendi köylerinde beslemişler. Bende ismini 'Adalet' koydum. İki yaşında dişi bir keçi. 20 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir hediye alıyorum. Çok heyecanlıyım. Adalet'te çok heyecanlı. Müvekkillerime çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Avukatına keçi ile sürpriz yapan Murat Kırmızı ise, avukatlarına sonsuz güvendiklerini belirterek, ''Kendisine bir hediyemiz oldu. Bende ilk defa böyle bir hediye veriyorum'' diye konuştu.

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Avukatlık ücretini "keçiyle" ödedi
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