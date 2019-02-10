Ay yıldızlı kuzu, çocuklara arkadaşlık yapıyor

Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvancılık yapan Mehmet Erdoğan'a ait koyunun doğurduğu kuzu, ailenin maskotu oldu. Sol tarafından ay-yıldızlı şekil bulunan kuzu, biberonla beslenip minderler üzerinde yatırılıyor. İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden Mehmet Erdoğan, "Koyun doğurduktan sonra kuzusunu kabullenmedi. Biz kuzuya bir şey olmasın diye biberonla beslemeye başladık. Bir iki gün geçti ve kuzunun sol tarafında ay-yıldız olduğunu fark edince hayretler içerisinde kaldık. Kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Daha önce kuzuların üzerinde Arapça Allah ismi yazılı olduğunu görüyorduk. Ay-yıldızlı kuzu da bize nasipmiş" dedi.

Ay-yıldızlı kuzuyu diğer kuzulardan farklı gördüğünü belirten Erdoğan, "Çocukların hem eğlencesi oldu, hem de evin içinde bize arkadaş oldu" ifadelerini kullandı.

Ailenin çocukları ise, evde kuzuyla oynayarak zaman geçirdiklerini belirterek, "Eve geldiğimizde onunla oynuyoruz. Biz nereye gidersek o da bizimle geliyor. Bizim eğlencemiz olmuş. Üzerinde ay-yıldız olması da ayrıca ayrı bir güzellik. O bize alışmış, biz de ona alışmışız. Onu seviyoruz, bizim ve evimizin neşesi olmuş" dediler.