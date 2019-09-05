Ayağına çivi batan 18 yaşındaki Aycan tetanozdan öldü

Edinilen bilgiye göre fındık işçiliği için ailesi ile birlikte Alaplı ilçesine gelen 18 yaşındaki Aycan Kara'nın bir süre önce ayağına çivi battı. Ailesi ile birlikte ilçedeki hastaneye giden genç kadın, tedavisinin ardından evine geri döndü. Ancak bir süre sonra çenede kasılma ve kilitlenme yakınmaları yeniden hastaneye başvurdu. Çenede yutma güçlüğü ve ağzını açmada güçlük çeken 2 aylık hamile kadın başvurduğu hastaneden Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi enfeksiyon hastalıklarına sevk edildi.