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Ayağına çivi batan 18 yaşındaki Aycan tetanozdan öldü

Zonguldak'ta ayağına çivi batan 18 yaşındaki Aycan Kara yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç kadının 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kara, ailesi tarafından İstanbul'da defnedildi.

Edinilen bilgiye göre fındık işçiliği için ailesi ile birlikte Alaplı ilçesine gelen 18 yaşındaki Aycan Kara'nın bir süre önce ayağına çivi battı. Ailesi ile birlikte ilçedeki hastaneye giden genç kadın, tedavisinin ardından evine geri döndü. Ancak bir süre sonra çenede kasılma ve kilitlenme yakınmaları yeniden hastaneye başvurdu. Çenede yutma güçlüğü ve ağzını açmada güçlük çeken 2 aylık hamile kadın başvurduğu hastaneden Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi enfeksiyon hastalıklarına sevk edildi.
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Ayağına çivi batan 18 yaşındaki Aycan tetanozdan öldü
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