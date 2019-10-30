Aydın'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü!

Aydın’da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan her iki yaralının da yoğun bakımda vefat ettiği öğrenildi.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Efeler ilçe merkezindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alışveriş merkezindeki bir iş yeri sahibinden alacakları olduğu öğrenilen A.T. isimli polis memuru eşiyle birlikte gittiği iş yerinden alacağını istedi. İş yeri sahibi A.B. iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı polis memurunu eşinin gözü önünde hakaret edince, polis memuru beylik silahını çıkarıp önce A.B.'nin kafasına sonra da aynı silahla kendi kafasına ateş etti.



Silah sesi üzerine bölgede toplanan kalabalık durumu sağlık ekiplerine ve polise ihbar ederek yardım istedi. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde cihaza bağlayıp ilk müdahalede bulundu. Kalp fonksiyonlarını yitirdiği belirtilen yaralıların kaldırıldıkları hastanede vefat ettikleri öğrenildi.



Olaydan sonra bölgeye gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, olay yerinde inceleme yapıp bilgi aldı. Alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenilen olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.