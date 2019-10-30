Web TV Yaşam Aydın'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü!

Aydın'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü!

30.10.2019 | 08:06

Aydın’da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan her iki yaralının da yoğun bakımda vefat ettiği öğrenildi.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Efeler ilçe merkezindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alışveriş merkezindeki bir iş yeri sahibinden alacakları olduğu öğrenilen A.T. isimli polis memuru eşiyle birlikte gittiği iş yerinden alacağını istedi. İş yeri sahibi A.B. iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı polis memurunu eşinin gözü önünde hakaret edince, polis memuru beylik silahını çıkarıp önce A.B.'nin kafasına sonra da aynı silahla kendi kafasına ateş etti.


Silah sesi üzerine bölgede toplanan kalabalık durumu sağlık ekiplerine ve polise ihbar ederek yardım istedi. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde cihaza bağlayıp ilk müdahalede bulundu. Kalp fonksiyonlarını yitirdiği belirtilen yaralıların kaldırıldıkları hastanede vefat ettikleri öğrenildi.


Olaydan sonra bölgeye gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, olay yerinde inceleme yapıp bilgi aldı. Alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenilen olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:59
Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan kamyon yat yattı: 3 yaralı 30.10.2019 | 08:36
01:56
Aydın'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü! 30.10.2019 | 08:06
03:14
Müge Anlı'da cinayet sanığı Yunus Kahraman'dan flaş açıklamalar! 29.10.2019 | 17:08
03:11
4 gündür kayıp oğluna seslendi "Yalvarıyorum, dön gel artık" 29.10.2019 | 16:22
00:25
Mahkeme pazarda dehşet saçan emekli polis hakkındaki kararını açıkladı! Pazarcılardan 'Polis olduğunu söyleseydi' açıklaması... 29.10.2019 | 11:26
02:21
İstanbul'da 29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı 29.10.2019 | 08:11
00:19
İstanbul'daki asker uğurlamasındaki silahlı kutlamaya gözaltı 28.10.2019 | 16:36
02:20
Muğla'da yol kenarında yürürken otomobil çarpan genç kadın canından oldu 28.10.2019 | 15:51
00:25
Batman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi; 1 ölü, 10 yaralı! 28.10.2019 | 12:12
05:57
Metrobüs durağındaki asansörde mahsur kalanlar böyle kurtarıldı 28.10.2019 | 11:33
02:45
Terör estiren trafik magandası üniversiteli gence böyle dehşet yaşattı 28.10.2019 | 11:28
08:44
Balıkta inanılmaz hile... Balıkta 'Şeytanın aklına gelmez' dedirten sahtekarlık! Bayat balıkları bu yöntemlerle taze gösteriyorlar... 28.10.2019 | 11:04
06:27
İstanbul Kağıthane'de vatandaş motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu 28.10.2019 | 10:49
00:27
Zeytinburnu hırsızları ‘suç makinası’ çıktı 28.10.2019 | 10:41
03:36
Gizemli kazının yapıldığı 'kırmızı ev' hayalet eve döndü 27.10.2019 | 16:31
03:51
Engelli köpeği sahiplenerek yurtdışından yürüteç getirttiler 27.10.2019 | 15:30
00:38
Giresun'da yürekleri yakan olay... Yangında ölen baba ve oğlunun cesetleri el ele bulundu! 27.10.2019 | 12:53
01:43
İstanbul Kağıthane'de yavru kediyi kurtarmak isteyen genç az kaldın canından oluyordu! 27.10.2019 | 12:33
01:28
İstanbul’da “Kasap et, koyun can derdinde” dedirten motosiklet kazası kamerada 27.10.2019 | 11:59
00:36
DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin öldürüldüğü yer böyle görüntülendi! 27.10.2019 | 10:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN