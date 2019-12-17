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Aydın'da şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı "Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın"

17.12.2019 | 16:43

Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen Zeliha Erdemir (32), 46 kez şikayette bulunmasına rağmen sonuç alamadığını belirterek, yardım çağrısında bulundu. Erdemir, 6 yaşındaki oğlunun kendisine "Evden çıkarken bana 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın' diyor" dedi.

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