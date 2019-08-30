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Babasını travestinin evinde bıçaklayarak öldürdü!

Adana’da bir kişi trans bireyin evinde yakaladığı babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan T. (59) Trans bireyin arkadaşı olan Ercan Z.(54)'nin evine gitti. Bu sırada oğlu Ali T. (29) ile karısı Saliha T., Ramazan T.'yi takip etti. Bir süre sonra bir apartmanın zemin katında bulunan daireye annesi Saliha T. ile giren Ali T., babası Ramazan T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saliha T. ile Ali T. olay yerinden hızla kaçtı. Ercan Z. ise olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali T.'in öldüğü belirledi. Olayı görgü tanığı olan Ercan Z. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ramazan T.'in cesedi ise olay yerindeki incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayı gerçekleştiren Ali T. yanında bulunan annesi Saliha T.'ye polis ekiplerince her yerde aranıyor.

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Babasını travestinin evinde bıçaklayarak öldürdü!
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