Bacaklarından 6 kez vurduğu dini nikahlı eşini hastanenin kapısına bırakıp kaçtı

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nihat B.(46) isimli şahıs, kavgalı olduğu dini nikahlı eşi H.G. (25) isimli kadınla aralarındaki sorunu çözmek için buluştu. İkili, Nihat B.'nin arkadaşlarının da olduğu otomobile binerek kent merkezinde dolaşmaya başladı.

Aracın arka koltuğuna oturan Nihat B. ve H.G.'nin arasında bir süre sonra tartışma başladı. Çıkan tartışmanın ardından Nihat B., yanında bulunan silahı çıkararak H.G.'nin bacaklarına 6 kez ateş etti. Kurşunların her iki bacağına da isabet ettiği H.G., kanlar içerisinde kalarak bayıldı.



Hastanenin önüne atıp kaçtılar

Nihat B. ve yanında bulunan 2 arkadaşı, yaralı olan H.G.'yi Sağlık Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin giriş kapısına otomobilden atarak hızla kaçtı. Güvenlik görevlileri tarafından hastaneye taşınan H.G., ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Hastane yetkililerini ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarından Nihat B. ve arkadaşlarının içinde bulunduğu otomobili tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu Nihat B. ve 2 arkadaşı Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



Olayın gerçekleştiği otomobil ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek içerisinde arama yapıldı. Otomobilde yapılan aramada ise 2 adet tüfek fişeği ile kılıç bulundu.