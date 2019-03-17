Bagajdan sarkan bir çift bacak görenler şaşırdı

Kadirli'de şehrin en işlek caddesi olan Andırın Caddesi üzerinde bir otomobilin bagaj kısmından bacakları dışarı şekilde sarkmış kişiyi görenler hemen telefonlarına sarıldı. Kafası ve gövdesi otomobilin bagajında bacakları ise otomobilin dışına sarkmış kişi otomobil ile kilometrelerce bu şekilde yolculuk yaptı. Önce hareketsiz şekilde duran bacaklar daha sonra hareket edince arkadan gelen diğer araçlarda bulunanlarda rahat bir nefes aldı. Bagajdaki bacakların ilginç yolculuğu ise bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.