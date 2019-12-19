Bağcığını bağlamak için durdu, ayak bileği aracın tekerlekleri altında kaldı

İzmir'in Balçova ilçesinde, annesi ile birlikte yol kenarından yürüyen 10 yaşındaki Akif Konuksever, ayakkabısının bağcığını bağlamak için durduğu sırada, kavşaktan dönen bir otomobil sol bileğinin üzerinden geçti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda bileği aracın tekerleklerinin altında kalan Akif'in götürüldüğü Dokuz Eylül Hastanesi'nde sol bileği ile topuğu arasındaki kemiğin kırıldığı anlaşıldı. Annesi Elif Konuksever, olaydan sonra durmayıp yoluna devam eden aracın tespit edilip bulunmasını istedi.

Olay, geçen Cumartesi, saat 14.20 sıralarında, Dalya Sokak'ta meydana geldi. Annesinin arkasından karşıdan karşıya geçen Akif, ayakkabısının bağcığını bağlamak için yolun kenarında durdu. Yerde bağcığını bağladığı sırada virajdan dönen bir otomobil, Akif'in yanından geçerken sol ayak bileğini ezdi. Anne Elif Konuksever, oğlunun çığlıklarını duyduktan sonra arkasını dönerek olayın farkına vardı. Araç, olay yerinden uzaklaşırken Akif, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayeneler sonucunda bileğinde kırık olmadığı söylenen Akif, evine gönderildi. Ancak oğlunun evde ağrıdan duramaması üzerine annesi, pazartesi günü tekrar hastaneye gitti. Yeniden muayene edilen Akif'in sol ayak bileği ile topuğu arasındaki kemiğin kırıldığı tespit edildi. Doktorlar, Akif'in ayağını alçıya alarak, çekilecek film sonucunda ameliyat olması gerekebileceğini söyledi.



'SÜRÜCÜ DURUP, NE OLDUĞUNU SORMADI'

Öte yandan güvenlik kameralarına da yansıyan olayda durmadan yoluna devam eden sürücünün bulunmasını isteyen Elif Konuksever, şöyle dedi

Karşıdan karşıya geçerken yolu kontrol ettim, araç yoktu. Yolu geçtikten sonra karşıya geçtim ve çocuk elimi bıraktı. Zaten bir iki adım sonra kaldırıma çıkacaktık. Oğlumun çığlığı ile arkamı döndüm. Oğlum savrulmuş bir vaziyette yere düşmüş, ağlıyordu. 'Ne oldu, düştün mü' diye sordum, 'Hayır araba ezdi' dedi. Kafamı çevirdiğimde beyaz bir araba geçti, gitti. Plakasını okuyamadım. Çocuğun çığlığı, etrafımızda toplananlar, bizim yaşadıklarımızın hiçbiri sürücünün dikkatini çekmedi ve durmadı. 'Bir şeyi var mı' diye sormadı, biz buna çok üzüldük. Film çekilecek, sonuca göre belki de ameliyat olması gerekebilir. Hastanede şişlik ve morluk olduğu için geçici alçıya alındı, sonra çıkarılıp gerçek alçıya alındı. Hastanede ne kadar kalacağı hala belli değil. Film sonucuna göre ameliyata alınıp alınamayacağı belirlenecek. Kırılan kemik bilek ve topuk arasında bulunan büyüme kemiklerinden biriymiş, riskli bir yermiş. Bir haftadır okula gitmiyor. Sınav dönemi okulundan ve derlerden uzak kaldı. Psikolojisini de etkiledi. Biz de çok üzgünüz. Sürücüden bir haber yok, izini bulamadık. Vicdani olarak en azından, bir özür dilese bizi rahatlatırdı, iyi olurdu. İnsanın bir hayvana çarpınca bile vicdanı sızlıyor. Alıp onu kurtarmaya çalışıyor. 10 yaşında masum bir çocuğa çarptı. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Orası viraj ve karşıdan karşıya geçen yayaların öncelikliği var.