Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü öldüren saldırgana müebbet hapis istendi | Video

Bağcılar'da Mahmutbey Köprüsü'nde 3 Temmuz 2019 tarihinde tartıştığı araç sürücüsü Serdar Çekiç'i (37) tabancayla ateş ederek öldüren motosiklet sürücüsü Hasan Saytal (37) hakkında iddianame hazırlandı. Tutuklu sanık Saytal hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 3 Temmuz 2019 sabahı saat 07.30 sıralarında Serdar Çekiç'in aracıyla birlikte İstanbul Toptancılar Çarşısı'na (İSTOÇ) gitmek üzere kardeşi Aslı Akyar ve iki kişiyi aracına aldığı belirtildi. Aracın TEM Kuzey Yol Yüzüncüyıl Köprü civarına geldiğinde, emniyet şeridinde sanığın kullanmış olduğu motosikletin durur vaziyette olduğu ve sanığın kullanmış olduğu motosikleti hareket ettirmesi üzerine Serdar Çekiç'in elini kaldırarak "Ne yapıyorsun?" şeklinde el hareketi yaptığı ve yoluna devam ettiği anlatıldı.