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Bağdat'taki göstericilerin kalesi 'Türk Lokantası' binası

04.11.2019 | 14:05

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2003'teki ABD bombardımanının arından kaderine terk edilen "Türk Lokantası" isimli 14 katlı bina, hükümet karşıtı protestocuların en önemli adresi haline geldi.

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