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Bahçeşehir'de skandal görüntü! Kim bu utanmaz adam? | Video

Bahçeşehir'de skandal görüntü! Kim bu utanmaz adam? | Video
04.02.2020 | 10:13

İstanbul Bahçeşehir'de çekildiği iddia edilen görüntülerde sarhoş bir adam asansöre binen Arap turistlere çocuklarının yanında ağıza alınmayacak hakaretler ediyor. Skandal görüntülere tepkisini dile getiren Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, "Bu ırkçı adama; Arap turistlere yardımcı olmak, Suriyeli göçmen kamplarında çalışmak gibi öyle bir ceza verilmeli ki, ibret olsun" ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel;

Kim bu utanmaz adam?

İstanbul Bahçeşehir'de çekildiği söylenen bir video sosyal medyanın gündeminde. Görüntülerde sarhoş bir adam, Arap aileyi asansöre kadar kovalıyor, yumruğunu sıkıyor ve küfürler ediyor. Arap ailenin reisi "Lütfen yapma" derken çocuğu korkudan ağlıyordu... Söylentilere bakılırsa bu olay bir yıl önce yaşanmış. Aile videoyu yeni paylaşınca olay Orta Doğu ülkelerinde büyük tepki çekmiş. Yaşananlara neden olan kişi hakkında daha önce dava açıldığı bir diğer iddia. Olayın çıkış nedenini bilmiyoruz ama ne olursa olsun yapılan bariz bir ırkçılıktır. Irkçılığı geçtim, yanında eşi-çocuğu olan bir babanın üstüne böyle gidilmez, küfür edilmez!

Bu ırkçı adama; Arap turistlere yardımcı olmak, Suriyeli göçmen kamplarında çalışmak gibi öyle bir ceza verilmeli ki, ibret olsun.

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