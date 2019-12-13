Bakan Albayrak'tan Kayseri'de esnafı ziyaret etti, tezgahın başına geçti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri'de pastırmacı esnafını ziyaret etti. Bakan Berat Albayrak, Kayseri'de esnaf ziyareti sırasında tezgah başına geçerek, satırla pastırma doğradı ve elleriyle doğradığı pastırmayı protokol üyelerine ikram etti. Bakan Albayrak, kendisine yöneltilen "Kastamonu pastırması mı yoksa Kayseri pastırması mı?" sorusuna, "Türkiye'mizin bütün pastırmaları on numara; ama Kayseri'nin ki bir başka" dedi.
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