Bakan Çavuşoğlu'ndan Kasım Süleymani açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında kritik açıklamalar! Bakan Çavuşoğlu ABD ve İran arasında gerilimin tırmanmasına neden olan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin éKasım Süleymani'nin öldürülmesi bölge barış ve istikrarına büyük risk oluşturdu. ABD ve İran gerginliğinin azaltılması için yoğun çaba harcıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Libya'da Darbeci Hafter'in Trablus kentinde askeri okula düzenlediği kanlı saldırı hakkında, "Bu savaşın kazananı olmaz. Eğer durdurmazsak uzun süre devam edebilir" dedi.
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