Web TV Yaşam Bakan Ersoy, Atatürk'ün 43 saniyelik yeni görüntüsünü paylaştı

Bakan Ersoy, Atatürk'ün 43 saniyelik yeni görüntüsünü paylaştı

09.11.2019 | 15:57

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntüsünü, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü mesajında paylaştı.

Bakan Ersoy, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle Atatürk'ün daha önce gün yüzüne çıkmamış görüntüsünü paylaştı. Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan yeni görüntüde, Atatürk'ün Ege Vapuru'nda 43 saniyelik kaydı yer aldı. Ata'nın, genç Cumhuriyetin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdiği Trabzon seyahatlerinin ikincisinde çekilen vapur içerisindeki görüntü ilk kez gün yüzüne çıktı. Atatürk'ün çocukluk arkadaşı ve ona en yakın isimlerden Salih Bozok, yanından hiç ayırmadığı Kılıç Ali ve başyaveri Cevat Abbas Gürer ile Trabzon'da Ege Vapuru içerisinde yer alan görüntü, 1930 yılının Kasım ayına ait.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, 10 Kasım'a 1 gün kala paylaştığı görüntüdeki Selanik Türküsünü ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Burcu Soysev seslendirdi. Video, Bakan Ersoy'un, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" mesajı ile sona erdi.

BAKAN ERSOY: EŞSİZ MİRASININ SORUMLULUĞUNU TAŞIYACAĞIZ

Bakan Ersoy, Atatürk'ün görüntüsü ile birlikte yayımladığı mesajında, Atatürk'ün bıraktığı eşsiz mirasın sorumluluğunu hakkıyla taşıyacaklarını söyledi. Bakan Ersoy, şöyle dedi:

"Türk milletinin birlik içinde, varlık ve istiklal mücadelesini kazanmasına üstün askeri kabiliyeti ve sarsılmaz iradesi ile liderlik eden; millet iradesinin mutlak tecellisi yolunda 'Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir' düsturuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasını temin eden ve milletimizin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi için gerekli temelleri atarak, izlemesi gereken yol ve yöntemleri ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81'inci yıl dönümünde derin bir saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Atatürk'ün bıraktığı eşsiz mirasın sorumluluğunu, fikirde ve icraatta, ülkemizin ve milletimizin layık olduğu güçlü, lider ve tam bağımsız bir gelecek inşa ederek hakkıyla taşıyacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ederim."

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