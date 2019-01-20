Bakanlık, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimizin anısına video paylaştı!

20 Ocak 2018'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden video paylaştı. 1 dakika 46 saniye süren videonun başlangıcında, "Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.Videonun ilerleyen bölümlerinde operasyondan görüntülere yer verilirken, "Afrin ve bölgesinde huzur ve barışı getirdik" ifadeleri yer aldı.Videonun son bölümünde ise askerlerin operasyon sonrası Afrin'de bölge halkına gerçekleştirdiği yardımdan görüntülere yer verildi.