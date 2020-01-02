Web TV Yaşam Bakanlıktan flaş açıklama! 2020'de poşet ücretlerine zam yapılmayacak!

Bakanlıktan flaş açıklama! 2020'de poşet ücretlerine zam yapılmayacak!

02.01.2020 | 17:46

Poşet ücretleriyle ilgili son dakika haberi geldi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek." dedi..

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