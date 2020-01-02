Bakanlıktan flaş açıklama! 2020'de poşet ücretlerine zam yapılmayacak!
Poşet ücretleriyle ilgili son dakika haberi geldi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek." dedi..
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