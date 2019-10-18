Bakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen sanığa beraat kararı verildi
Bakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen ve 40 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Sedat Güç (28) Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraatine karar verildi.
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