Bakırköy'de 17 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Bakırköy Sahil Yolu'nda 17 yaşındaki lise öğrencisi Julia İnanch'ın ölümüne neden olan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza dün öğlen saatlerinde Bakırköy Sahil Yolu, Zeytinburnu istikametinde meydana gelmişti. Yaşanan kazada hayatını kaybeden Julia İnanch'ın(17) lise öğrencisi hayatını kaybetmişti. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda ilerleyen ve içinde İnanch'ın olduğu aracın kaza yapması sonrasında yaşananlar görülüyor.