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Bakırköy’de dansçı genci bıçaklayan şüpheli tutuklandı

24.12.2019 | 18:17

Bakırköy’de bıçaklı saldırıya uğrayan Berhan Tamalan’ı (17) bıçakladığı iddia edilen B.Ç. (16) ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berhan Tamalan geçtiğimiz cuma günü okul çıkışında Bakırköy'de tanımadığı bir grubun saldırısına uğramış ve bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Profesyonel dansçı olduğu öğrenilen gencin tedavisi hastanede devam ederken olayın şüphelisi B.Ç. gözaltına alınmış ancak daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün hakkında yakalama kararı çıkarılan B.Ç. bugün sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Burada nöbetçi savcıya ifade veren B.Ç. tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme B.Ç.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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