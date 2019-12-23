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Bakırköy’de lise öğrencisine bıçaklı dehşet..Saldırgan öğrencilerin başka öğrenciyi darp ettiği anlar kamerada

23.12.2019 | 14:28

Bakırköy’de profesyonel dansçı olduğu öğrenilen bir lise öğrencisi, başka öğrenci grubu tarafından darp edilerek, karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, aynı saldırgan öğrencileri, başka bir öğrenciyi darp ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

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