Bakkal amca dolandırıcıya adeta 'Osmanlı Tokadı' yapıştırdı

Geçen 25 Ocak'ta, aslen Erzurum'un Narman ilçesinden olan Behçet Sarı'nın işlettiği Soğukpınar Mahallesi'nde bakkal dükkanına müşteri gibi gelen 50-55 yaşlarındaki bir kişi, iddiaya göre, önce cebinden 100 lira çıkartıp, sigara istedi, fiyatını sordu. Sarı'nın 11 lira olduğu söylemesi üzerine bir de bir maden suyu alacağını söyledi.

Daha sonra yaşanları Sarı şöyle anlattı:

"Kasadaki masanın üzerine 2 lira koydu. 100 lira elinde duruyordu. Soda almak için dolaba yöneldi. O arada ben de para üzerini hazırlamaya başladım. Sodayı alıp geldi ve elindeki 100 lirayı cebine koydu. Maden suyunu açmamın ardından, 'Para üzerini ver de gideyim' dedi. Bunun üzerine parayı vermediğini söyledim. 'Kur'an çarpsın verdim' dedi. 'Boş yere yemin etme, parayı vermedin, sağ cebine koydun. Çıkar parayı' diyerek, ısrarcı oldum. Bunun üzerine parayı çıkartıp, bana uzattı. Bu sırada öfke ile 'Neden bana yalan söylüyorsun' diyerek, bir tokat salladım. Hiç tepki vermedi, paranın üzerini alıp dükkandan çıkıp, gitti" dedi.

Sarı, o anların dükkanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendiğini söyledi.