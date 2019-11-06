Web TV Yaşam Bakü'den soygun için İstanbul'a gelmişler... Soygun anı güvenlik kamerasında

Bakü'den soygun için İstanbul'a gelmişler... Soygun anı güvenlik kamerasında

06.11.2019 | 16:06

İstanbul'da bir tekstil firması ve kargo şirketinden toplam 250 bin dolarlık soygun yapan Azerbaycan uyruklu çetenin bir üyesi polis tarafından yakalandı. Polis isimleri tespit edilen soygunlarda maske takan silahlı şebeke üyelerini yakalamak için çalışmaları sürdürüyor. Çetenin bir soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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