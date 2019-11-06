Bakü'den soygun için İstanbul'a gelmişler... Soygun anı güvenlik kamerasında
İstanbul'da bir tekstil firması ve kargo şirketinden toplam 250 bin dolarlık soygun yapan Azerbaycan uyruklu çetenin bir üyesi polis tarafından yakalandı. Polis isimleri tespit edilen soygunlarda maske takan silahlı şebeke üyelerini yakalamak için çalışmaları sürdürüyor. Çetenin bir soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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