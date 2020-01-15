Web TV Yaşam Balda hile nasıl yapılıyor? Sahte arı sütü nasıl anlaşılır?

Balda hile nasıl yapılıyor? Sahte arı sütü nasıl anlaşılır?

15.01.2020 | 11:28

Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezlerinden olan bal, şifa kaynağı olarak mucizevi besinler arasında yer alıyor. Gerçek ballar her ne kadar sağlıklı olsa da, piyasada her geçen gün üretimi artan sahte ballar da bir o kadar tehlikeli oluyor. Peki, sahte bal nasıl anlaşılır? Gerçek ile sahte balı anlamanın püf noktaları nelerdir?

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