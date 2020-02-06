Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü | Video
Karadeniz'de bu sezon balıkçıların yüzünü en fazla hamsi güldürdü.Sinop'ta balıkçılar palamut, istavrit, mezgit, çinekop ve lüferden umduklarını bulamadı. Hamsi sayesinde ise balıkçı tezgahları boş kalmadı. Sinop'ta balıkçılık yapan Olcay Karabulut konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu zamana kadar palamut sezonu beklerken hamsi sezonu başladı. Şükür olsun bu sezon güzel hamsicilik oldu. Fakat 2 aydan beri hamsi gürcüde. Tezgahlarda şuan mezgitten başka balığımız yok. Palamut bu sene çok zayıf geçti. Ama hamsi çok iyi geçti. Dengeledi diyebiliriz. Fiyatlar konusunda ise ilk hamsi çıktığında 5 TL idi. Sonra azalınca 10 TL oldu. 15-20 TL'lere kadar yükseldi. Fakat şuan 10 TL. Bu sene 10-15 kasa palamut anca olmuştur. Bu sene palamut sezonu kötü geçti. Fakat hamsiden memnunuz" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:13
Aracını kaçıran genci öldüren şahıs tutuklandı | Video 06.02.2020 | 18:32
01:33
Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı | Video 06.02.2020 | 18:32
01:26
Aksaray’da trafik magandasına 2 bin 744 TL ceza kesildi | Video 06.02.2020 | 18:32
00:41
Alanya’da hortum paniği kamerada | Video 06.02.2020 | 18:32
02:03
Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü | Video 06.02.2020 | 18:32
01:00
HDP önündeki ailelerin direnişi büyüyor | Video 06.02.2020 | 18:32
13:23
05:43
00:37
02:15
02:19
Son dakika! Giresun'da heyelan... Felaket anı kamerada | Video 06.02.2020 | 10:52
02:31
İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı için saat verildi | Video 06.02.2020 | 10:43
02:06
Başkentte kar yağışı başladı! Cadde ve sokaklar beyaza büründü | Video 06.02.2020 | 10:36
00:55
Başkomiserim yalanıyla, kadının 24 bin lirasını dolandırdı 06.02.2020 | 10:00
02:00
02:08
01:10
Adana park halindeki otomobil kundaklandı | Video 06.02.2020 | 09:36
01:11
01:33
Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası kamerada 05.02.2020 | 22:22
01:00
Van’da yürek yakan anons | Video 05.02.2020 | 21:57