Balıkesir'de hayran bırakan dostluk

Yavru kediye bir köpek annelik ediyor. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki sevimli ikili gören herkesin ilgisini çekiyor. Kuyumcular çarşısı esnafı bir yıl önce köpeği sahiplendi. Hayvan sever esnaf annesinin doğurduktan sonra dışladığı 2 buçuk aylık yavru kediye de sahip çıktı. Zaman içerisinde köpek ile kedi arasında sevimli bir dostluk oluştu. Hiç anne olmayan Tarçın yavru kediyi emziriyor. Ona anne sıcaklığını aratmıyor.