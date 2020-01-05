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Balıklıgöl'e gelen vatandaşlar yağmurlu havada balıkları şemsiye altında besledi

05.01.2020 | 18:21

Şanlıurfa’nın en önemli tarihi ve turistik mekanlarından olan Balıklıgöl'e gelen vatandaşlar yağmurlu havaya aldırış etmedi.

Havanın yağmurlu olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, peygamberler şehrindeki manevi mekanlara akın etti. Şanlıurfa'ya çeşitli illerden otobüslerle gelen yerli turistler, Dergah ve Balıklıgöl'ü mesken tuttu. Gezilerine Hz. İbrahim'in dünyaya geldiği mağarayı ziyaret ederek başlayan ziyaretçiler, kutsal olduğuna inanılan Balıklıgöl'e büyük ilgi gösterdi. Balıklıgöl kenarındaki satıcılardan balık yemi alan vatandaşların bazıları şemsiye altında bazıları da yağmura aldırış etmeden balıkları besledi.

Ankara'dan Balıklıgöle nişanlısıyla günübirlik gelen Yavuz Tellioğlu, "Balıklıgölde yağmurlu, soğuk bir hava var ama atmosferi çok güzel. Bu ülkede yaşayan herkesin bu atmosferi görmesi gereken güzel bir yer" dedi.

Diğer vatandaşlar ise havanın ılık, çok soğuk olmadığını. İlk defa gelmenin heyecanda bizleri daha çok sıcaklaştırıyor. Balıklıgöl dünyada en çok gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden birisi. Çok muazzam bir havasının olduğunu belirtti.

Balıkları besledikten sonra vatandaşlar, telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmediler.

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