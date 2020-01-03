Web TV Yaşam Banka soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Banka soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

03.01.2020 | 12:38

Bursa’da yılbaşı öncesi kar maskesi ile girdiği banka şubesinde sahte bomba ve kuru sıkı tabanca ile 43 bin lira soyan zanlı Bursa polisi tarafından yakalandı. Yurt dışındaki bahis sitelerinde oyun oynayıp kredi kartına borçlanan ve borcunu ödemek için soygun yapan zanlının paranın bir kısmıyla borçlarını ödediği, bir kısmını yine bankaya yatırdığı ortaya çıktı. Olay anı da saniye saniye kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerindeki bir banka şubesine kar maskesiyle giren kişi elinde bomba olduğunu iddia edip bankanın kapısının yanına bıraktığı nesneyi patlatacağı tehdidinde bulundu. Daha sonra belindeki silahı çıkaran zanlı veznedeki 43 bin lirayı alarak kaçtı.

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