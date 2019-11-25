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Baraka yangınında 13 çocuk son anda kurtarıldı

25.11.2019 | 17:12

Kilis'te, zeytin hasadında çalışan Suriyeli tarım işçilerinin yaşadığı barakada çıkan yangında, içerideki 13 çocuk, kurtarıldı. Çocuklardan 4'ünün hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

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