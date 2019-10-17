Barış Pınarı harekatında kullanılan yerli ve milli silahlar!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor. Harekatta yerli ve milli silahlar kullanılıyor.
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