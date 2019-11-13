Başakşehir'de öğrencilerin okuldaki çarpışması bıçaklı kavgaya dönüştü
Başakşehir'de lisede merdivenden inerken birbirleriyle çarpışan iki öğrenci okul çıkışı kavga etti. Arkadaşı Hüseyin G.'yi bacağından bıçaklayan aynı yaştaki arkadaşı Yaşar A., kısa sürede yakalandı.
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