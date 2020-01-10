Başakşehir'de Yangın!
Başakşehir'de bir işyerinde çıkan yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi. Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Okul tedbir amaçlı tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
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