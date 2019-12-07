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Başkale Belediyesi'ne atanan kayyum göreve başladı

07.12.2019 | 11:55

Van’ın Başkale ilçesinde terör örgütü propagandası suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan HDP'li Erkan Acar’ın yerine görevlendirilen İlçe Kaymakamı Asım Solak, kayyum olarak göreve başladı.

Başkale ilçesinde terör örgütü propagandası suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan HDP'li Erkan Acar'ın yerine İlçe Kaymakamı Asım Solak, kayyum olarak atandı.

Sabah saatlerinde belediyeye gelen Kaymakam Solak, birimleri tek tek gezerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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