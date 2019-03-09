Başkan Erdoğan'dan, 105 yaşındaki hafız Nazırlı'ya özel hediye

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da partisinin mitingi sonrasında merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde ikamet eden kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı ziyaret etmişti. Erdoğan'ın, Hafız Nazırlı'yı 4'üncü kez ziyaret ettiği ve bu ziyaretinde Türkiye'de sadece Topkapı Müzesi'nde bulunan özel hazırlanan Kur'an-ı Kerim'den hediye ettiği öğrenildi.

"DEDEMİZ HOCAMIZ DEYİP GELİP BİZİ ZİYARET EDİYOR"

Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman bir cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Hafız Abdullah Nazırlı, "Müslümanları sever, bil hassa ilim adamlarını daha çok sever. Bu 4'üncü gelişi, bizde onu çok severiz. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye ilk sefer geliyor. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Böyle bir Cumhurbaşkanının kıymetini çok bilmeliyiz. Dinine bağlı, namuslu, terbiyeli ilim adamlarını seviyor gidip ziyaret ediyor. Yalnızca beni değil Türkiye'de ne kadar ilim adamı varsa hepsini gidip ziyaret etmiş. Bize de geliyor, Allah razı olsun. Bir ihtiyar amcamız diyor dedemiz hocamız deyip gelip bizi ziyaret ediyor" dedi.

"DÜNYADA VAR MI BİLMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki sene önce geldiğinde de kendisine Kur'an-ı Kerim hediye ettiğini anımsatan Hafız Nazırlı, "Şimdi de büyük bir Kur'an-ı Kerim getirdi. Dünyada var mı yok mu onu bilmiyorum. Türkiye'de yok, bir tane yazılmış. O da Topkapı müzesindedir. Bende o zaman gidip görmüştüm. Şimdi de Cumhurbaşkanımız bize hediye getirdi. Çok memnun oldum" diye konuştu.